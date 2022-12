Polska z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich

Czytamy w nim:

▪ O opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży – „Od lat jest niedoinwestowana i marginalizowana. Brak odpowiedniego wsparcia dla dzieci będących w sytuacji kryzysu psychicznego przyczynia się do tego, że Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw w zakresie liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży”.

▪ O uchodźcach przebywających na granicy koło Usnarza Górnego – „Warunki, w których przebywali cudzoziemcy oraz fakt, iż odmawiało się im możliwości realizacji najbardziej podstawowych, fizjologicznych potrzeb oraz dostępu do opieki lekarskiej, prawnej i procedury uchodźczej, nosił znamiona nieludzkiego i poniżającego traktowania”.

▪ O kobietach – „Pomimo prawnych gwarancji równego traktowania również w odniesieniu do wynagradzania, kobiety nadal zarabiają kilkanaście procent mniej niż mężczyźni. Na przestrzeni lat sytuacja ta nie tylko nie uległa poprawie, ale nawet się pogorszyła”.

▪ O wykluczonych komunikacyjnie – „Brak publicznych połączeń sprawia, że uwięzieni w domach pozostają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, a dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji”.

Prezentując raport Marcin Wiącek ocenił, że nawet 20-procentowy wzrost liczby wniosków składanych do Biura RPO w latach 2020-21 był związany głównie ze stanem epidemii. Zwrócił też uwagę na grupy najbardziej zagrożone zwiększającymi się kosztami życia, m.in. opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich niskie świadczenia pielęgnacyjne: „Wynoszą one dziś niecałe 2200 zł. Co więcej, opiekun – aby otrzymywać to świadczenie – musi zrezygnować z pracy, nie może dorabiać nawet w niewielkim zakresie. Taka sytuacja pogłębia istotnie stan wykluczenia społecznego”. ©℗