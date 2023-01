Polityka w Izraelu: Nowe szaty Bibiego

Cokolwiek by mówić o nowym rządzie Izraela, zaprzysiężonym 29 grudnia 2022 r., jedno jest pewne: szykuje się skomplikowany czas. Cieszą się wyborcy partii religijnych (Szas, Zjednoczony Judaizm Tory) i prawicowych (Likud), a także radykalnych (Religijny Syjonizm, Żydowska Siła i Noam), które w listopadowych wyborach odniosły sukces. Wraz z nimi sukces odniósł najpotężniejszy lider w historii izraelskiej prawicy: Beniamin Netanjahu.

Jego powrót do polityki i do premierostwa wywołał euforię w elektoracie Likudu – bo Bibi (jak go nazywają) uchodzi tam za zdolnego polityka, który pilnuje interesów zwykłego Izraelczyka i broni bezpieczeństwa kraju. Dla premiera gotowi byli przymknąć oko na wybryki radykałów, którzy byli mu potrzebni, by ten rząd uformować. Z kolei dla przeciwników Bibiego jego zwycięstwo to domknięcie wieka trumny: ostatnie wybory dobiły lewicę, a centrum...