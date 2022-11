Wybory w Izraelu: ostry zakręt w prawo

We wtorek 1 listopada Izraelczycy nie poszli do pracy, lecz na wybory parlamentarne. Zmęczeni, bo ileż można – to już piąte z kolei od 2019 roku. W kolejkach do głosowania zrobiło się jednak tłoczno, a frekwencja okazała się najwyższa od 1999 roku. Stawka była wysoka. Lider izraelskiej prawicy, Benjamin Netanjahu – zdetronizowany w zeszłym roku przez koalicję Jaira Lapida i Naftali Bennetta – uzyskał w sondażach najwyższe poparcie, które dało mu szansę na powrót do władzy, co jeszcze bardziej zmobilizowało jego elektorat. Z kolei zwolennicy obozu Lapida i lewicy stanęli – jak twierdzą – w obronie demokracji, która zatrzymała się na krawędzi przepaści.

Ci ostatni dziś rano obudzili się w smutnej rzeczywistości. Wstępne wyniki z 2 listopada przed południem (85 proc. podliczonych głosów) wskazują na wielką przewagę prawicy, także tej skrajnej i religijnej, a nade wszystko na...