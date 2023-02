Chiny i wojna w Ukrainie: Państwo Środka gra na siebie

Z zapowiadanej „mowy pokoju” chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, którą miał wygłosić w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, pozostał jedynie wydany przez chińskie MSZ dokument: „Stanowisko Chin dotyczące politycznego rozwiązania ukraińskiego kryzysu”.

Jego istotę zawierają dwa pierwsze z dwunastu punktów. Pekin podtrzymuje najpierw zasadę suwerenności i integralności terytorialnej państw, co traktować można jako ukłon w stronę Ukrainy (a także jako stwierdzenie trwałej przynależność Tajwanu do Chin). Zaraz potem jednak mowa jest o „porzuceniu zimnowojennej mentalności” i uszanowaniu interesów bezpieczeństwa innych krajów, co z kolei stanowi łatwą do rozszyfrowania krytykę ekspansji NATO i polityki USA, prowokujących Rosję do działań zbrojnych.

RANKING WOLNOŚCI, TYRANII, DEMOKRACJI I KORUPCJI

Wojciech JAGIELSKI: ...