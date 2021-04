Owdowiała królowa nie abdykuje

W odniesieniu do książąt lepiej uważać ze słowem „poświęcenie”, ale on faktycznie nie miał łatwego startu. Odejście matki do klasztoru, wygnanie z Grecji, zmiana tożsamości – gdyby tylko nie metka uprzywilejowanego arystokraty, wiele jego przywar tłumaczylibyśmy jak nasze, traumami dzieciństwa.

Trumnę z ciałem przewiezie na miejsce pochówku land rover. W maszynach – także samolotach i okrętach Royal Navy, w której służył od II wojny światowej – czuł się najlepiej. Najmniej wiadomo o najważniejszej, także państwowej roli księcia Filipa: powiernika królowej. Ale nawet pozbawiona najbliższego, Elżbieta II nie ma w planach abdykacji. Pierwszy w historii brytyjskiej monarchii i od prawie stulecia w Europie Platynowy Jubileusz – 70. rocznica wstąpienia na tron – planowany jest dla niej na niedzielę 6 lutego 2022 r. ©℗

