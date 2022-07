Oddają zagrabione

Deklarację intencji w tej sprawie podpisały rządy Nigerii i Niemiec; przekazano też pierwsze dwa obiekty z liczącej 500 artefaktów kolekcji zwanej „brązy z Beninu”. Kilkusetletnie rzeźby zdobiły pałac monarchy Królestwa Beninu; zrabowane przez Brytyjczyków, trafiły do muzeów Europy. Teraz ustalono, że część zbiorów będzie zwrócona, a część przejdzie na własność Nigerii, lecz zostanie w berlińskim muzeum jako depozyt.

Z kolei parlament Belgii przyjął ustawę dającą rządowi zielone światło dla zwrotu kongijskich dzieł sztuki. Chwilę wcześniej symbolicznie zwrot taki zaczął król Filip: podczas wizyty w DRK przekazał tradycyjną maskę używaną przy rytuale inicjacji. Rząd Belgii uznał, że wszystkie obiekty, które trafiły bezprawnie do kraju w czasach kolonialnych, staną się własnością DRK. Na razie dotyczy to ok. 900 z 80 tys. obiektów z państwowego Muzeum Afrykańskiego. ©℗