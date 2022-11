Obrazy pochodzenia. Co kryje sztuka Karola palczaka

Karola Palczaka (rocznik 1987) okrzyknięto jednym z największych odkryć artystycznych ostatnich lat. Nic nie zapowiadało, że tak się stanie.

Po ukończeniu studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 2015 r. powrócił do rodzinnej wsi Krzywcza na Podkarpaciu. Malował, ale niewiele wystawiał. Zmianę przyniósł rok 2019, kiedy otrzymał Grand Prix na cenionym konkursie Bielska Jesień. Rok później został nominowany do Paszportu „Polityki”. Jego obrazy zaczęły trafiać do prywatnych kolekcji. Obecna ekspozycja w Fundacji Galerii Foksal, w jednej z najbardziej wpływowych prywatnych galerii w Polsce, z którą na stałe współpracują m.in. Paweł Althamer, Wilhelm Sasnal i Monika Sosnowska, potwierdza pozycję, jaką w ciągu zaledwie kilku lat wypracował sobie w polskiej sztuce.

Dlaczego te prace przyciągnęły tak dużą uwagę? Dzieła Palczaka wydają się skrajnie tradycyjne, dopracowane...