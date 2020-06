Jest potencjał

Malarstwo wróciło. Wystawa szwajcarskiej artystki Miriam Cahn w stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej była jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu, a malarki i malarze młodego pokolenia – często urodzeni w ostatnich latach PRL-u lub tuż po przełomie 1989 r. – przykuwają dzisiaj szczególną uwagę. Przed dekadą głośno było o powrocie do surrealizmu. Potem zaczęto rozpisywać się o zombie formalizmie, malarstwie odwołującym się do rozmaitych form sztuki abstrakcyjnej. Dziś doczekaliśmy się powrotu figuracji. Nie tylko w Polsce.

Jednym z najciekawszych wydarzeń ostatnich miesięcy jest wystawa „Radical Figures: Painting in the New Millennium” w londyńskiej Whitechapel...