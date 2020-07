Nobilitacja łaciny

„Disce puer Latine, ego nobilem te faciam”. Od września chętni uczniowie szkół średnich będą mogli uczyć się łaciny na poziomie podstawowym – jako jednego z przedmiotów do wyboru obok plastyki, muzyki i filozofii. Ministerstwo Edukacji stoi na stanowisku, że znajomość rudymentów łaciny i kultury klasycznej jest nadal niezbędna każdemu wykształconemu Europejczykowi. Nie wiadomo jednak, czy w Polsce wystarczy wykładowców, którzy symbolicznego chłopca z przywołanego wyżej przysłowia mogliby uczynić – zgodnie z wolą ministerstwa – arystokratą myśli. Polskie Towarzystwo Filologiczne kilka lat temu podjęło próbę oszacowania liczby nauczycieli gotowych do nauczania łaciny i doszło do wniosku, że będzie to możliwe tylko w dużych miastach z silnymi ośrodkami uniwersyteckimi. ©℗