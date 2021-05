Nie przyjeżdżajcie

Mimi, migrantka z Hondurasu, nie może wybaczyć sobie tego błędu. Zapytana przez amerykańską straż graniczną o wiek córki odparła, że ma siedem lat. Potem, w rozmowie z dziennikarzem „Guardiana”, tłumaczyła, że wiek dziecka zaokrągliła, bo ta w maju obchodzi siódme urodziny. Na prostowanie informacji było już jednak za późno: funkcjonariusze wydali decyzję o zawróceniu kobiety i jej córki do Meksyku.

Wytyczne obowiązujące straż graniczną są jednoznaczne: z powodu epidemii do USA wpuszczane są jedynie rodziny z dziećmi poniżej siódmego roku życia i dzieci podróżujące bez opieki dorosłych. Reszta migrantów, przekraczających nielegalnie granicę, jest zawracana do Meksyku – zwykle bez wnikania, czy mają podstawy do ubiegania się o azyl.

Zderzenie z rzeczywistością

Restrykcje, krytykowane przez działaczy praw człowieka, są schedą po administracji Donalda Trumpa,...