Nauczyciel

Zgony na granicy, zgony w szpitalach. Przyzwyczajamy się? Dla obrony swojego i cudzego życia nawet maseczkę ciężko założyć. Tak jak się spodziewałyśmy, obrona życia przejawia się tylko w dyscyplinowaniu kobiet, broń Boże w oczekiwaniu, że klient dyskontu będzie musiał zakryć nos i usta. I jeszcze ten plakat z manifestacji zeszłorocznych realizuje się rok później jak klątwa: „Bronicie życia? Przyjmijcie uchodźców”. Nastało wielkie „sprawdzam”. Chyba nikt nie miał złudzeń, ale czy ktoś myślał, że słowa „go, go” nie będą brzmiały jak sportowy doping, tylko jak wypędzanie bliźniego?

Boję się, że przywyknę do tego wszystkiego. Przycupnęłam w sobie i bardzo kusi mnie, by wyprzeć, że to mój kraj podjął się roli przedmurza czegoś (bo nie chrześcijaństwa), chce bronić ojczyzny wielką armią, ogłasza III wojnę i śni o budowie muru. Kiedy to było, gdy śmialiśmy się z wyższością z Trumpa i...