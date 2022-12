Mundial 2022: Modrić, czyli zawsze jest sens

Ale o co ci chodzi, przecież w sumie nic się nie stało - ktoś mógłby powiedzieć. Przecież ostatecznie arbiter nie wypaczył wyniku: mimo iż nie podyktował rzutu karnego za faul Amrabata na Gvardiolu, Chorwacja zdołała mecz wygrać, i to wygrać zasłużenie. Problem w tym, że tak naprawdę dopiero po tej decyzji arbitra z Kataru (ukłon FIFA w stronę gospodarza tyleż oczywisty, co niepotrzebny: już wystarczająco wiele od organizatora turnieju Katarczycy otrzymali) mecz o trzecie miejsce zrobił się nerwowy. Wypadł z ram, jak wcześniej spotkanie Holandia-Argentyna prowadzone przez Mateu Lahoza. Od 74. minuty już w zasadzie każda decyzja Abdulrahmana Al Jassima przyjmowana była przez zawodników i ławki obu drużyn z oporami; członkowie marokańskiej ekipy otaczali sędziego jeszcze po meczu, zresztą z powodów bliżej niezrozumiałych, bo jeśli ktoś mógłby mieć do niego pretensje, to w pierwszym rzędzie Chorwaci.

O co mi chodzi? Ano o to, że właśnie w takich momentach widzimy, jak bardzo potrzebny na boisku jest solidny sędzia. I o to, że kiedy ani on, ani - co gorsza - ekipa VAR nie zauważy ewidentnego przewinienia - kibicowska brać z łatwością osuwa się w myślenie spiskowe, a piłkarze tracą panowanie nad sobą. Są oczywiście sytuacje, których ocena nie jest prosta nawet po wielokrotnym obejrzeniu powtórek, a są też i takie, w których rodzą się pytania o konsekwencję (widzieliśmy na tym turnieju takie popchnięcia napastnika przez obrońcę, po których dyktowano rzut karny, i takie, na które przymykano oko), ale to nie był przypadek starcia Amrabata z Gvardiolem. Trzymam kciuki, żeby w jutrzejszym finale Szymon Marciniak nie naraził się na zarzuty, z którymi musi się teraz mierzyć katarski sędzia meczu o trzecie miejsce.

Co powiedziawszy wrócę jednak do zdania, że wynik nie został wypaczony. Wspaniale walczącym przez cały turniej Marokańczykom zabrakło nie tyle sił - bo atakowali przecież do końca, aż po minimalnie niecelne uderzenie głową En-Nesyriego w ostatniej minucie doliczonego czasu gry - co zdolnego do gry personelu: z powodu kontuzji nie mogli zagrać czołowi obrońcy, Saiss, Aguerd i Mezraoui, a dziś w trakcie meczu wypadł jeszcze El Yamiq i lider środka pola Amrabat musiał kończyć spotkanie jako defensor.

Chorwaci na ich tle wydawali się niezniszczalni. Oczywiście przed meczem trener Dalić dokonał pięciu zmian w porównaniu ze składem, który rozpoczął półfinał z Francją, ale to chyba bardziej dla podkreślenia, że ta drużyna ma przyszłość niezależnie od rozważań, czy wspaniałego Lukę Modricia obejrzeliśmy w niej po raz ostatni, czy 37-piłkarz Realu postanowi jeszcze wystąpić w turnieju finałowym Ligi Narodów. Skądinąd Perisić i Modrić to jedyni dwaj uczestnicy finału mundialu w Rosji, którzy zagrali dziś z Marokiem - w Chorwacji wymiana pokoleniowa odbywa się nieustannie.

Trudno się nie zachwycać osiągnięciami reprezentantów niespełna czteromilionowego narodu: w historii niepodległej Chorwacji był to szósty występ drużyny w finałach mistrzostw świata i trzecie podium (w 2018 zajęła drugie, w 1998 i 2022 trzecie miejsce). Trudno się nie zachwycać sposobem, w jaki Modrić dyktuje tempo jej gry. Trudno nie myśleć z uznaniem o tym, jak w środku pola uzupełniają swojego lidera - potrafiąc zdominować każdego w zasadzie rywala - Kovacić i Brozović. Trudno nie chwalić biegającego po lewej stronie Perisicia - podczas trzech ostatnich mundiali tylko Leo Messi miał więcej bramek i asyst od gracza Tottenhamu. Trudno nie podziwiać opanowania, z jakim Dominik Livaković w drodze do półfinału bronił rzuty karne. Trudno nie doceniać kunsztu, z jakim Perisić przedłużał do Gvardiola zagranie z rzutu wolnego, co w dzisiejszym spotkaniu przyniosło Chorwatom pierwszą bramkę. Trudno nie cmokać z uznaniem nad golem Orsicia, grającego wciąż w Dynamie Zagrzeb, ale w barwach tej drużyny strzelającego w europejskich pucharach ważne gole przeciwko Chelsea czy Tottenhamowi. Owszem, w tym roku Chorwaci nie mieli snajpera na miarę Šukera czy Mandżukicia, ale spokojna głowa - wkrótce go wychowają.

Wiem, że futbolowi romantycy (czyli zapewne przytłaczająca większość z nas, interesujących się tym sportem) myślą teraz głównie o Luce Modriciu: jak długo jeszcze będzie cieszył ludzkość swoją grą. Podobnie jak mundial w Rosji, mistrzostwa w Katarze oddychały w rytm jego podań - dokonywanych wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy, tak że niekiedy można było odnieść wrażenie, iż mamy do czynienia ze stworzeniem trzynożnym. Czasami grę zwalniał, czasami przyspieszał - to zależało od ruchu kolegów, którzy (wdech) wybiegali dopiero na pozycje, by po chwili (wydech) znaleźć się w miejscu idealnym na przyjęcie piłki od swojego kapitana. Kondycyjnie wytrzymywał bez trudu kolejne spotkania i dogrywki. Widział wszystko. Boiskową sytuację oceniał w zasadzie bezbłędnie. Jeśli nawet czasem popełniał błąd, tracąc piłkę, to wracał za akcją we własne pole karne i osobiście go naprawiał. Po przegranym półfinale z Argentyną nie sprawiał wrażenia załamanego. Jakby to nie był jeszcze koniec jego świata. Jakby miał ochotę na ciągi dalsze.

Upływ czasu? Przemijanie? Posłuchajcie, jak kończy swoją autobiografię.

„U podstaw wszystkich sukcesów leży wiara w siebie, nawet gdy inni próbują was zniechęcać, mówiąc: >>To nie ma sensu<<. Zawsze jest sens! Mnie powiedziano, że po tym, jak w wieku trzydziestu trzech lat osiągnąłem szczyt kariery i zostałem najepszym piłkarzem świata [zgarnął to wyróżnienie w 2018 r. - MO], występującym w najlepszym klubie i w reprezentacji, która zdobyła wicemistrzostwo świata, już nigdy nie będę w stanie zagrać na tym samym poziomie. Tym stwierdzeniem jeszcze bardziej mnie zmobilizowano do tego, bym pokazał, że to tylko kolejny z wielu stereotypów. Największą motywacją, która napędzała mnie od pierwszego treningu aż do dziś, jest moja bezwarunkowa miłość do piłki nożnej - i to dla niej zamierzam grać tak długo, jak tylko będą niosły mnie nogi, a piłka słuchała”.

W Katarze nogi niosły, a piłka słuchała, wygląda więc na to, że obecnością Luki Modricia na światowych boiskach będziemy się jeszcze cieszyć. Ale nawet jeżeli zdecyduje się zakończyć reprezentacyjną karierę - Chorwacja ma przyszłość. Joško Gvardiol - mimo iż w półfinale został spektakularnie ograny przez Messiego przed drugą bramką dla Argentyny - był na tegorocznym mundialu najlepszym środkowym obrońcą, a ma dopiero 20 lat.