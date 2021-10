Mostek Kubusia Puchatka

BRYTYJCZYCY MOGĄ ODETCHNĄĆ: Mostek, z którego Krzyś – syn A.A. Milne’a, autora „Kubusia Puchatka” – wrzucał do wody patyczki, by przekonać się, który wypłynie pierwszy z drugiej strony, nie opuści kraju. Choć obawiano się, że wystawiony na aukcję trafi np. do Azji, za 131 tys. funtów kupił go Brytyjczyk z Sussex, którego ojciec w dzieciństwie bawił się z Krzysiem. Mostek powstał w 1907 r., a w 1999 r. zdemontowano go i zakonserwowano (zastąpiła go kopia). W tym roku mija sto lat od narodzin Puchatka, tj. od chwili, gdy Milne podarował rocznemu synowi pluszowego misia. ©(P)