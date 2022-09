Działacze spędzą całe lata w łagrze

Drakońskie Kary – 17, 15 i 13 lat łagru – otrzymali działacze krymskotatarscy z okupowanego Półwyspu: Nariman Dżelal (wiceprzewodniczący Medżlisu, nieuznawanego przez Rosję samorządowego parlamentu Tatarów) oraz bracia Aziz i Asan Achmetowie. Byli oskarżeni o sabotaż i gromadzenie broni. „Odbieram ten wyrok jako reakcję na nasze dążenie, by żyć w wolności, we własnym demokratycznym kraju (...). Dziś granica między dobrem i złem jest jasna i zrozumiała” – mówił Dżelal w sądzie. Tego samego dnia Kreml ogłosił mobilizację; dochodzą informacje, że na Półwyspie większość kart powołania trafia do Tatarów, choć stanowią tylko ok. 15 proc. mieszkańców Krymu. ©(P)