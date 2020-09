Molestowanie w Kościele: dekada ignorancji

Niedawno pisałem o rosnącej niechlubnej liście biskupów, którzy ignorowali zgłaszane do nich przypadki nadużyć seksualnych wobec nieletnich dokonywane przez podległych im księży. W krótkim czasie znaleźli się na niej emerytowany ordynariusz bielsko-żywiecki bp Tadeusz Rakoczy, biskup kaliski Edward Janiak i jego poprzednik bp Stanisław Napierała oraz biskup radomski Henryk Tomasik.

A nazwisk przybywa. Portal OKO.press ujawnił ostatnio, że biskup łowicki Andrzej Dziuba i jego poprzednik bp Alojzy Orszulik (kawaler Orderu Orła Białego za zasługi w mediacji między władzami PRL a opozycją) przez wiele lat nie reagowali na oskarżenia dotyczące księdza, który wykorzystywał kolejne dzieci. Wcześniej podobne oskarżenia postawiono b. biskupowi tarnowskiemu (obecnie katowickiemu) abp. Wikto­rowi Skworcowi.

Broniąc się, pokazał on, jak funkcjonował mechanizm ignorowania zgłoszeń. W 2002 r. przyszła do niego ze skargą grupa rodziców i nauczycieli chłopców, których molestował katecheta. Od 2001 r. istniał nałożony przez Jana Pawła II na ordynariuszy obowiązek zgłaszania „prawdopodobnych przypadków” do Kongregacji Nauki Wiary. Skworc tego nie zrobił. Dziś jego rzecznik pisze: „Nie można wykluczyć, iż bardzo krótki czas, jaki upłynął od promulgacji nowych przepisów, i brak doświadczeń w dziedzinie ich stosowania mogły wpłynąć na podjętą ocenę sprawy”.

Świadomość wagi problemu pedofilii prawdopodobnie wzrosła wśród ordynariuszy dopiero po tym, jak w 2011 r. Benedykt XVI nakazał wszystkim episkopatom opracować szczegółowe procedury przyjmowania zgłoszeń. Możliwe, że odruch ignorowania prawa kościelnego i krzywdy dzieci, by bronić „swoich” księży, był w tej dekadzie wśród ordynariuszy powszechny. ©℗

