Ministra edukacji zapasy z rzeczywistością

Dariusz Piontkowski wystąpił na środowej konferencji prasowej wraz z premierem i szefami kilku innych resortów, by ogłosić – w związku z zagrożeniem epidemiologicznym – dwutygodniową przerwę w pracy placówek oświatowych. Zostawiając na boku zasadność tej decyzji, a także jej – być może konieczne dla bezpieczeństwa nas wszystkich – daleko idące konsekwencje w codziennym życiu (zwłaszcza rodzin z dziećmi w wieku szkolnym), uwagę zwraca jedna z wypowiedzi szefa MEN. Na pytanie dziennikarki o realizację kalendarza edukacyjnego (przed nami m.in. egzaminy dla ósmoklasistów oraz matury), Piontkowski odpowiedział: „Przy tym okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej nie ma potrzeby zmian w kalendarzu obecnego roku szkolnego. Strajki ubiegłoroczne pokazały, że nawet przy kilkutygodniowym okresie braku zajęć – jest możliwość realizacji podstawy programowej. Moja poprzedniczka, konstruując te podstawy, wprowadziła pewnego rodzaju zapas: część zajęć ma być przeznaczona na powtarzanie, rozszerzanie materiału. A więc możemy potraktować spokojnie te dwa tygodnie jako okres tego zapasu, i gdy szkoły wrócą do normalnych zajęć, wówczas nauczyciele – przynajmniej przy tym okresie, o którym mówimy – spokojnie będą mogli zrealizować podstawę programową”.

Można już teraz założyć, że ten pozornie mało znaczący fragment ważnej konferencji w środowisku nauczycielskim wywoła za moment wrzenie. Wprowadzona przez PiS reforma – nie tylko strukturalna, ale też programowa – oceniana jest przez nich różnie, tak jak różne są sympatie polityczne, a także spojrzenia na zlikwidowane już gimnazja czy powołane do życia czteroletnie licea. Ale jedno zdanie – o czym minister zapewne wie – niesie się po szkolnych korytarzach i pokojach nauczycielskich zgodnym echem, bez względu na zapatrywania polityczne: wprowadzone przez PiS podstawy programowe są tak przeładowane, że nie ma czasu na oddech, nie mówiąc o takich ekstrawagancjach jak wyjście z dziećmi do teatru czy kina. Z materiałem zawsze trzeba było pędzić – mówią nauczyciele – teraz wskazany jest galop. Mówili to (także na naszych łamach) nauczyciele, dyrektorzy, eksperci – uwagę na ten problem zwracał choćby półtora roku temu rzecznik praw dziecka Marek Michalak. W wystąpieniu RPD chodziło o nadmiar zadań domowych – pokłosie sytuacji, w której nauczyciele nie są w stanie przerobić materiału w ramach lekcji. "Bezdyskusyjną w tej kwestii sprawą jest fakt, że obowiązkiem nauczycieli i dyrektora szkoły jest zadbanie o stworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju. Nauczyciele argumentują jednak, że obciążenie uczniów wynika z zakresu treści zawartych w podstawie programowej" – zwracał uwagę Michalak.

Apele niewiele jednak dały: problem z programowym nadmiarem jest jednym z największych, z jakimi borykają się dziś nauczyciele oraz – zgodnie z logiką tego szkolnego „łańcucha pokarmowego” – rodzice wraz z dziećmi.

Być może już za dwa tygodnie dzieci wrócą do szkół, wtedy faktycznie skutki koronawirusa dla działania systemu oświaty ograniczą się do minimum. Ale jeśli minister chciał uspokoić nauczycieli („spokojnie będą mogli zrealizować podstawę programową”), to wybrał na to najgorszy z możliwych sposobów.

