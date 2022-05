Minister Czarnek chce mieć lex

Jeśli wojna i uchodźczy kryzys, który trafił już do szkół, nie spowodowały przepuszczenia antagonizującego edukacyjne środowisko projektu przez niszczarki, to nie spowoduje tego nic. Lex Czarnek 2.0 trafi znów pod obrady parlamentu: jeżeli zostanie przegłosowane, kuratorzy dostaną więcej władzy i nad szkołami, i nad wchodzącymi do nich organizacjami.

Min. Czarnek mówi o pracach „w uzgodnieniu z Kancelarią Prezydenta”. Tylko co tu uzgadniać, skoro weto do pierwszej wersji projektu nie miało ponoć podłoża merytorycznego – minister twierdził, że prezydentowi chcącemu „zgody narodowej” nie spodobał się tylko moment uchwalania zmian (wojna). Czy „przed 1 września” lub „na jesieni” – to dwie wersje terminów oddania Lex Czarnek 2.0 – coś się w nim zmieni? Koncepcja zgody narodowej najwyraźniej już się zmieniła: minister chce mieć swoje lex, a naród musi się na to zgodzić. ©℗

