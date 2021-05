Miniatura na parkiet, ekspres do kawy i pogłosy

Pomysł na pocztówkę dźwiękową to moja pierwsza reakcja na wręczone nam wypowiedzenie. Pierwsza myśl, pierwszy post na Facebooku: chcę zabrać dźwięki Wiślnej 12 ze sobą, bo „ten świat nie zginie dzięki nim” – mówi pomysłodawczyni projektu, Maja Kuczmińska, dyrektorka promocji i projektów specjalnych „Tygodnika Powszechnego”.

O realizację pocztówki poprosiliśmy Agnieszkę Rasmus i Petera Łyczkowskiego – twórców zajmujących się architekturą i dźwiękiem.



Ulica Wiślna / Fot. Jacek Taran

– Pierwsze wrażenie po przyjeździe do Krakowa: pustka – mówią twórcy „Miniatury na parkiet, ekspres do kawy i pogłosy”. – Pandemiczny rynek ogołocony z turystów, redakcja w trakcie wyprowadzki. A jednak ciszy nie było. Rozbiliśmy obóz w redakcji i okazało się, że Wiślna 12 ma gęstą akustykę, nawet nocą w pustym wnętrzu ciągle coś się działo. Przez tydzień uprawialiśmy głębokie słuchanie, żeby nie przeoczyć żadnych dźwięków, nawet najcichszych i pewnie oczywistych dla osób, które tam przez lata pracowały. Wciągnęło nas to dzieło całkowicie, mieliśmy dużo radości, ale i poczucie odpowiedzialności, bo wiedzieliśmy, że tworzymy zapis audiosfery i dźwiękową opowieść o miejscu, które za chwilę zniknie.

Zapraszamy do świata dźwięków Wiślnej 12!

Film YouTube: miniatura_na_parkiet_ekspres_do_kawy_i_poglosy

Posłuchaj także jednego z odcinków Podkastu Powszechnego, w którym Wiślną 12 wspominają (w kolejności wystąpienia): ks. Adam Boniecki, Anna Goc, Michał Okoński, Paweł Maliszewski, Anna Dziurdzikowska, Bartek Dobroch, Edward Augustyn, Marta Filipiuk, Grzegorz Jankowicz, Grażyna Makara, Piotr Mucharski i Maja Kuczmińska. Zaprasza Michał Kuźmiński.

