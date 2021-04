Wiślna 12. Wszystkie światy pod jednym adresem.

Pod koniec kwietnia 2021 roku redakcja „Tygodnika Powszechnego” opuszcza swoją historyczną siedzibę, wynajmowaną od krakowskiej kurii od 1945 roku w kamienicy przy Wiślnej 12. Ponad 75 lat pod jednym adresem to 75 lat historii polskiej kultury, polskiego Kościoła, polskiej inteligencji i polskiego dziennikarstwa. To blisko pół wieku oporu przeciw komunizmowi i ponad trzydzieści lat zmagań z „nieszczęsnym darem wolności” (używając sformułowania jednego z najważniejszych autorów „TP”, ks. Józefa Tischnera), to także 75 lat historii Krakowa – miasta, z którym pismo od początku jest związane. Przez redakcyjną siedzibę przewinęli się w tym czasie laureaci Nobla i Oscara, prezydenci i premierzy, papież i rabini. Najstarsze meble z gabinetu redaktora naczelnego pamiętają zamknięcie pisma za odmowę druku nekrologu Stalina w 1953 roku, ale pamiętają też rynkowe zawirowania już po czasie...