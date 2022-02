Marzenie o wolności

Połączenie na WhatsAppie jest chwilami bardzo złe – głos mężczyzny w telefonie co rusz zanika. Owszem, dom narodowego koordynatora Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia (Movimiento Cristiano Liberación – MCL) na Kubie, ­Eduarda Cardeta Concepcióna, dzielą od Polski tysiące kilometrów, jednak naszą rozmowę komplikują także utrudnienia w dostępie do internetu. Wprowadzone zostały przez jedynego dostawcę usług telekomunikacyjnych na wyspie (ETECSA) po masowych protestach Kubańczyków w lipcu ubiegłego roku.

Powody owych protestów? Limitowany dostęp do szczepionek na ­COVID-19, braki w dostawach elektryczności oraz rosnący deficyt podstawowych dóbr. Słowem, składowe bieżącej sytuacji epidemiczno-gospodarczej. Ale przecież to niejedyne przyczyny lipcowych niepokojów. U ich źródła leżał także sprzeciw Kubańczyków wobec niesłabnących od lat represji komunistycznej dyktatury w stosunku do...