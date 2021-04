Manuskrypty dostępne online

500 najstarszych manuskryptów udostępniła online Biblioteka Ambrozjańska z Mediolanu. Wśród nich – bezcenny, późno antyczny kodeks F. 205 Inf., zwany Ilias picta, z ilustracjami do Iliady, średniowieczne wydania „O wojnie galijskiej” i „O wojnie domowej” Juliusza Cezara, jak również dzieła z zakresu astronomii, historii i literatury (na zdjęciu: miniatura Simona Martiniego na okładce komentarzy Serwiusza do poezji Wergiliusza, rok 1340). Mediolańska biblioteka, założona na początku XVII w. przez kard. Fryderyka Boromeusza, jest najstarszą istniejącą biblioteką publiczną we Włoszech i drugą – po oksfordzkiej – w Europie. Cyfrowy zbiór liczy ponad 287 tys. skanów. Dostępny jest bezpłatnie pod adresem: ambrosiana.comperio.it ©(P)