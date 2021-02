Manaus traci oddech

Tej wiadomości spodziewano się od dawna. A co najmniej od końca grudnia, gdy druga fala pandemii zaczęła w Ameryce Południowej przybierać na sile. Karnawału w Rio de Janeiro nie będzie. To bezprecedensowa sytuacja w dziejach hucznej i uwielbianej przez Brazylijczyków imprezy, która corocznie ściąga do „cudownego miasta” kilka milionów ludzi. W jej ponad 180-letniej historii do tej pory tylko raz przesunięto termin świętowania na inny miesiąc: w 1912 r., w związku ze śmiercią Baróna del Río Branco, cenionego polityka i patrona brazylijskiej dyplomacji.

Na takie właśnie rozwiązanie zdecydowały się początkowo lokalne władze: przeniosły celebrację z lutego na lipiec tego roku, mając nadzieję, że do tego czasu pandemia wyhamuje. Jednak pod koniec stycznia, w obliczu dramatycznie pogarszającej się sytuacji w kraju, karnawałowe obchody odwołano definitywnie.

