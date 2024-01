Cztery lata temu Chile żyło nadzieją na zmiany. Niewiele z niej pozostało

Gdy siedzę w jednej z tradycyjnych kawiarni mieszczących się w pobliżu tej wielkiej alei, po raz pierwszy słyszę radę, która dotąd wydawała mi się tu rzadkością. Teraz zaczyna powracać często, coraz częściej. Brzmi: Tenga cuidado – „uważaj na siebie”.

Te słowa parokrotnie padają z ust bliskich mi osób. Słyszę je też od nowo poznanej sąsiadki, a także od starszej pani, która zagaduje w sklepie. Zwykle idą za nimi wyjaśnienia: „Chile nie jest już tak bezpieczne jak wcześniej”, „lepiej nie chodzić tak samej, to już nie to, co kiedyś”; „w zeszłym miesiącu napadli mojego kolegę, w biały dzień, parę ulic stąd”.

Choć w pierwszym odruchu mam wrażenie przesady, przyjmuję ostrzeżenia z pokorą. Ich dopełnieniem są bowiem ponure statystyki, które wskazują, że poczucie bezpieczeństwa wśród Chilijczyków – długo postrzegających swój kraj jako jeden z najbezpieczniejszych w Ameryce Łacińskiej – znacznie spadło. Według danych instytucji badawczej La Fundación Paz Ciudadana 84 proc. mieszkańców czuje strach w związku ze wzrostem przestępczości, a najbardziej zaniepokojonymi grupami są seniorzy, kobiety i osoby najmniej zamożne. Aż 93 proc. ankietowanych ocenia, że przemoc przybrała bardziej brutalną postać, a ponad 60 proc., że to walka z przestępczością powinna być głównym priorytetem rządu.

Za i przeciw prezydentowi

Społeczne odczucia są odzwierciedleniem realiów. Według policyjnych raportów w ostatnich latach pojawiło się w Chile wiele typów przestępczości, która nie była obecna wcześniej, jak przemyt narkotyków oraz porwania i morderstwa, za którymi stoją gangi.

Niemal codziennie media donoszą o strzelaninach, zabójstwach bądź przypadkowej śmierci osób, które znalazły się na miejscu przestępczych porachunków. Wedle raportu przygotowanego pod koniec 2023 r. przez Narodowe Centrum Zapobiegania Zabójstwom i innym Aktom Przemocy liczba tzw. zwykłych przestępstw wzrosła o 45 proc. w stosunku do roku 2021, a liczba morderstw (1,4 tysiąca) była najwyższa od lat.

Alarmujące dane i rosnące poczucie zagrożenia są jednym z głównych powodów, dla których rząd lewicowego prezydenta Gabriela Boricia jest dziś postrzegany krytycznie: coraz więcej mieszkańców uważa, że nie reaguje on skutecznie. Pierwsze styczniowe badania sondażowni CADEM wskazują, że poparcie dla prezydenta wynosi dziś tylko 31 proc., zaś 64 proc. ocenia go negatywnie.

Do pierwszej grupy należy Cristóbal Del Castillo, który pracuje w stołecznym Muzeum Historycznym i Wojskowym. – Oczywiście są sprawy, z którymi rząd nie radzi sobie wystarczająco dobrze. Ale w ciągu niespełna dwóch lat kadencji prezydenta spełnił wiele obietnic – przekonuje Cristóbal w rozmowie z „Tygodnikiem”. – Mimo trudnej sytuacji na świecie Chile radzi sobie dobrze, widać wzrost gospodarczy i rozwój. Cieszę się, że wreszcie obniżono liczbę godzin pracy z 45 do 40 tygodniowo. Cenię też to, jak jest prowadzona polityka zagraniczna: racjonalna, otwarta i w moim przekonaniu etyczna.

Chilijska broń dla Ukrainy?

Borić jest jednym z nielicznych latynoamerykańskich przywódców, którzy od rozpoczęcia przez Rosję inwazji przeciw Ukrainie okazują wsparcie dla Kijowa i bez relatywizowania potępiają działania Kremla. Wśród lewicowych głów państwa w regionie Borić pozostaje osamotniony – podobnych gestów nie widać po stronie prezydentów Brazylii, Kolumbii czy Meksyku.

Podczas lipcowego szczytu państw Unii Europejskiej i tych zrzeszonych w latynoamerykańskiej organizacji CELAC Borić powtórzył opinię, którą wcześniej wyrażał wielokrotnie: „Nie mam wątpliwości, że rosyjska inwazja oznacza złamanie prawa międzynarodowego. Nie można mówić o odpowiedzialności obu stron. Tylko jedna strona jest winna – i jest nią agresor, czyli Rosja”.

Pod koniec grudnia chilijskie media obiegła informacja, że rząd przygotowuje się do sprzedaży broni Ukrainie – wieści te pojawiły się po tym, jak ujawniono fakt, iż przedstawiciele ukraińskiego rządu wizytowali fabrykę broni FAMAE (wyposaża ona m.in. chilijskie wojsko i policję). Na razie jest mowa o wstępnych negocjacjach. Niewykluczone, że militarne wsparcie Ukrainy przez dalekiego sojusznika wkrótce stanie się faktem.

Wracające podziały historyczne

Wieść o planach pomocy dla ukraińskiej armii wzbudziła skrajnie różne opinie: obok aprobaty także wiele głosów sprzeciwu, głównie wśród najbardziej lewicującej części elektoratu prezydenta. Ta polaryzacja nie dziwi: w ostatnich latach Chile stało się krajem głośno wyrażanych różnic, a temat podziałów pojawia się na pierwszych stronach gazet. Staje się bohaterem uniwersyteckich debat, socjologicznych analiz i codziennych rozmów.

Jednym z czynników dzielących społeczeństwo jest przeszłość. Rok 2023 upłynął pod znakiem upamiętniania 50. rocznicy zamachu stanu, który dał początek trwającej 17 lat dyktaturze Pinocheta. Przez ostatnie dwanaście miesięcy miało tu miejsce wiele festiwali, wystaw, konferencji, spektakli i premier książek dotyczących tej części chilijskiej historii.

Rocznicowe wydarzenia wzbudzały w obywatelach zróżnicowane emocje – często równie odmienne, jak ich stosunek do dyktatury. Mimo upływu lat Chile pozostaje bowiem krajem dwóch niespotykających się ze sobą pamięci. Część Chilijczyków nie potrafi myśleć o Auguście Pinochecie inaczej niż jak o dyktatorze i zbrodniarzu. Z kolei druga część albo mu jego decyzje wybaczyła, albo uważa, że były uzasadnione.

Przy okazji okrągłej rocznicy podziały dawały więc o sobie znać przez cały rok, zarówno w wypowiedziach polityków czy komentatorów, jak i powracających sporach między użytkownikami internetu.

W poszukiwaniu złotego środka

Polaryzację pogłębiała dodatkowo kampania związana z procesem konstytucyjnym, który miał zresztą stanowić część rozliczeń z reżimem. I według wielu zakończył się klęską.

Jego finał nastąpił 17 grudnia, wraz z kolejnym już referendum dotyczącym zmiany ustawy zasadniczej, która miałaby zastąpić tę obecną, obowiązującą od czasów dyktatury. Nowy projekt ponownie jednak przegrał, a obywatelski werdykt był jednoznaczny: za przyjęciem propozycji, nad którą od maja do końca października pracowało wybrane przez naród Zgromadzenie Konstytucyjne, opowiedziało się nieco ponad 44 proc. głosujących, a przeciwko – prawie 58 procent.

Był to już kolejny pomysł na zmianę ustawy zasadniczej, który odrzucono. Najpierw w referendum z 2022 r. przegrała propozycja opracowana głównie przez lewicowych polityków, aktywistów i samorządowców. Teraz klęskę poniósł projekt, za którym stała konstytuanta złożona w dużej mierze z przedstawicieli ultraprawicy, co – według osób, które głosowały przeciwko – zaważyło na jego treści.

Jak to możliwe, że Chilijczycy, którzy jeszcze niedawno stanowczo domagali się zmiany ustawy zasadniczej, finalnie opowiedzieli się przeciw nowym propozycjom? I czemu oba projekty spotkały się z bezwzględnym odrzuceniem?