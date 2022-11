Malwersacje, wymuszenia i nepotyzm, czyli krewni i znajomi kardynała

Kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie bodzie – mówi porzekadło. Nepotyzm w Kościele to zjawisko stare jak świat, i wydawało się, że wraz ze starym światem odchodzące w niepamięć. Tymczasem w Watykanie...

Kardynał bratanek (Cardinalis nepos) był oficjalną instytucją w kurii rzymskiej od średniowiecza aż po koniec XVII wieku. Przez kilkaset lat każdy papież (poza nielicznymi wyjątkami) nakładał czerwone szaty na co najmniej jednego ze swych krewnych (siostrzeńca, bratanka albo udającego ich nieślubnego syna). Niektórzy do „świętego kolegium” wprowadzali po kilku członków rodziny, by zapewnić papiestwu dynastyczność (jak familie Borgiów, Farnese czy della Rovere). Inni uważali, że zagwarantowanie dostatniego życia najbliższym jest ich chrześcijańskim obowiązkiem. Co oznaczało hojne obdarowywanie beneficjami. Papieżami zostało 15 kardynałów bratanków, kolejnych trzech wyniesiono...