Więzienie dla kardynała Becciu. Koniec procesu w Watykanie

Kardynał i spółka

Giovanni Angelo Becciu przez siedem lat (2011-2018) pełnił funkcję substytuta w Sekretariacie Stanu (porównywaną do ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera) – odpowiadał za pracę całej kurii rzymskiej, dysponował specjalnym funduszem (praktycznie niepodlegającym żadnej kontroli) i cieszył się niemal nieograniczonym zaufaniem papieża Franciszka. Jakiekolwiek próby zakwestionowania jego wszechwładzy kończyły się dla śmiałków źle – w 2016 r. posadę stracił rewizor generalny, Libero Milone, któremu zasugerowano odejście na własną prośbę lub areszt za wtrącanie się w nieswoje sprawy. Rok później wspomniany już kard. George Pell, prefekt sekretariatu ekonomicznego, został oskarżony o przestępstwa seksualne i stanął przed australijskim sądem – zanim go uniewinniono, spędził 13 miesięcy w więzieniu, stracił urząd w Watykanie i dobre imię. Sam Becciu piął się za to po szczeblach kariery – w 2018 r. został kardynałem, a niedługo później prefektem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

Bezwzględna walka substytuta stała się zrozumiała, odkąd na jaw zaczęły wychodzić finansowe malwersacje, jakich się dopuszczał wraz z grupą 9 zaufanych osób (wszyscy zasiedli na ławie oskarżonych). Najgłośniejszą, choć nie jedyną sprawą był zakup za 200 mln euro luksusowej nieruchomości w Londynie. Gdy odkryły to media, Becciu zapewniał, że sam w tej sprawie – jako reprezentant Sekretariatu Stanu – został oszukany przez nieuczciwych kontrahentów. Niedługo później prasa opisała jednak wielomilionowe przelewy, jakie substytut zlecał na konta swojej rodziny na Sardynii. A także wypłatę 500 tys. euro protegowanej kardynała, Cecilii Marogni, agentce do zadań specjalnych, za rzekome działania dyplomatyczne (w rzeczywistości pieniądze szły na luksusowe zakupy i podróże). Jesienią 2020 r. papież nakazał kardynałowi złożenie dymisji z pełnionych funkcji (był w tym czasie prefektem Kongregacji ds. kanonizacyjnych) oraz pozbawił go przywilejów kardynalskich. A zaraz potem zmienił prawo, umożliwiając postawienie go przed sądem.

Wybiórcza transparentność

W jednym z wywiadów Franciszek przyznał, że o nadużyciach swego ulubionego kardynała dowiedział się od dwóch osób – byłych urzędników Watykanu – którym udało się w końcu dotrzeć z szokującymi informacjami do samego papieża. „Powiedziałem im: jeśli chcecie, by sprawy poszły dalej, trzeba wszystko przedstawić prokuratorowi” – opowiada w wywiadzie. „Dla dodania im odwagi złożyłem swój podpis pod ich skargą, żeby pokazać, że nie boję się transparentności i prawdy”.

Tak rozpoczął się proces – jawny i szeroko opisywany w mediach. 85 posiedzeń, podczas których przesłuchano 69 świadków, bardzo poszerzyło naszą wiedzę nie tylko na temat występków dziesięciu oskarżonych (prokuratura zarzuciła im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, malwersacje, korupcję, nepotyzm, pranie brudnych pieniędzy, nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań i „kreatywną księgowość”), ale też ukazało całkowity brak kompetencji watykańskich urzędników, amatorszczyznę, naiwność i nonszalancję w nawiązywaniu biznesowych kontaktów z osobami „poleconymi” a nigdy przez nikogo nieweryfikowanymi.