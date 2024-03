Nowi dżihadyści: zwalczają talibów i wyrównują rachunki z Rosją. Skąd się wzięli?

Po trzech latach zwycięstw i ekspansji los się jednak odwrócił. W 2017 roku nastał czas klęsk i odwrotu. Poczuwszy się zagrożone przez dżihadystów, armie Zachodu (USA i koalicjanci z Europy Zachodniej, Turcji i krajów arabskich) i Wschodu (Rosja, Iran), choć sobie wrogie i każda na własną rękę, rozgromiły wojska kalifatu. Dżihadyści z Lewantu poszli w rozsypkę, a tamtejszy kalifat upadł. Pozostawił jednak po sobie swoje wilajety, którym Państwo Islamskie zawdzięcza przetrwanie. Pozbawione dowództwa i wsparcia centrali, wilajety usamodzielniły się z czasem i z rzadka jedynie ze sobą współdziałając, nadal toczyły własne święte wojny, choć bardziej prowincjonalne niż światowe. Wojny przeciwko niewiernym, ale także przeciwko braciom z Al-Kaidy toczyli partyzanci Państwa Islamskiego z afrykańskiego Sahelu i znad jeziora Czad, znad równika, z Maghrebu, Sahary i z Somalii, z Synaju i z Półwyspu Arabskiego, z Kaukazu, Filipin i z Chorasanu, którego nazwa znaczy po persku „kraj wschodzącego słońca”.

Świt przeciwko Zachodowi

Wilajet chorasański założyli w 2015 roku komendanci pakistańskich talibów, którzy uznali, że odsuwa się ich od władzy w partyzanckim ruchu, muszą znosić dominację emirów wywodzących się z najsilniejszych pasztuńskich plemion, a centrala skąpi im broni i pieniędzy na świętą wojnę. Do Pakistańczyków przystali wkrótce ich bracia z Afganistanu, którzy również nie mogli pogodzić się z poślednimi rolami, na jakie skazywali ich emirowie, sposobiący się do przejęcia władzy w Kabulu. Afgańscy talibowie przetrwali właśnie wielkie natarcie stutysięcznej armii amerykańskiej, a Jankesi, nie mając nadziei na wygraną, zaczęli szukać układów, by wycofać wojska spod Hindukuszu i wyplątać się z tamtejszej wojny. Pokrzywdzeni przy podziale wpływów komendanci oskarżyli więc emirów o pazerność na władzę, koniunkturalizm i zdradę świętej wojny, a ponieważ talibowie pozostają syjamskimi braćmi Al-Kaidy, buntownicy chętnie się zgodzili walczyć pod sztandarami jej młodszego konkurenta, Państwa Islamskiego.

Poza zbuntowanymi talibami z Pakistanu i Afganistanu do wilajetu chorasańskiego przystali mudżahedini z Tadżykistanu, Uzbekistanu i chińskiego Turkiestanu (Xinjiangu). Tadżyccy partyzanci schronili się w Afganistanie po przegranej wojnie domowej z lat 1992-97 (ok. 150 tys. zabitych), Uzbecy po nieudanych próbach (w latach 1999, 2000 i 2005) wywołania zbrojnego powstania w Kotlinie Fergańskiej, Ujgurzy – przed prześladowaniami ze strony Chińczyków. Najpierw gościny udzielili im Tadżycy z afgańskiej północy, toczący wojnę domową z przeciwko talibom. Po amerykańskiej inwazji z 2001 roku przybysze uciekli z Afganistanu do Pakistanu, gdzie przeszli do obozów talibów i Al-Kaidy i przyłączyli się do ich wojny przeciwko wojskom Zachodu. Wielu zaciągnęło się potem do armii kalifatu i walczyło w Iraku i Syrii (na tamtejsze wojny przybyły także tysiące ochotników z posowieckiej Azji Środkowej i Kaukazu), a po klęsce kalifatu wraz ze starymi mudżahedinami wrócili do ich obozowisk pod Hindukuszem.

W 2021 roku, gdy Zachód wycofał się z Afganistanu, talibowie, którzy wrócili do rządów w Kabulu, wypowiedzieli gościnę tadżyckim, uzbeckim i ujgurskim towarzyszom broni. Rok wcześniej dobili targu z Amerykanami i przysięgli, że nie pozwolą, by w Afganistanie rozłożyli obozowiska cudzoziemscy dżihadyści. Pod koniec wyprawy wojennej pod Hindukusz zarówno zachodnie wojska, zwłaszcza lotnictwo, jak i talibowie zwalczali partyzantów Państwa Islamskiego widząc w nich najniebezpieczniejszych wrogów (Al-Kaidę uważano za rozgromioną, a talibów – za pasztuńskich nacjonalistów, których nie obchodzi nic, co nie afgańskie) i rywali do władzy.