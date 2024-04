Już wkrótce cały Sahel może stać się wyłączną strefą wpływów Rosji. A Kreml nie zamierza na tym poprzestawać

Wcześniej według podobnego scenariusza rozgrywały się wydarzenia w sąsiadujących z Nigrem Mali i Burkina Faso. W Mali młodzi wojskowi pod dowództwem pułkownika Assimiego Goity obalali prezydentów w 2020 i 2021 roku (za pierwszym razem Goita oddał władzę politykowi wskazanemu przez zamachowców. Za drugim razem przejął ją i sprawuje do dziś już sam). W Burkina Faso też doszło do dwóch puczów. Najpierw, w styczniu 2022 roku, władzę objął pułkownik Paul-Henri Sandaogo Damiba, ale już we wrześniu, wskutek nowego przewrotu, odebrał mu ją kapitan Ibrahim Traore, najmłodszy dziś – 36-letni – przywódca w Afryce.

Powody zamachów w Mali, Burkina Faso i Nigrze były podobne lub takie same: niekompetencja i korupcja demokratycznie wybranych i wspieranych przez Zachód elit rządzących oraz niepowodzenia w wojnie z dżihadystami, którzy po Arabskiej Wiośnie rozpanoszyli się na dobre na całym Sahelu, ogromnym pasie ziemi ciągnącym się na południe od Sahary, od wybrzeży Morza Czerwonego do Atlantyku. Jedną z pierwszą decyzji wojskowych władz z Mali i Burkina Faso było wyproszenie francuskich wojsk, które wspierały miejscowe armie rządowe w walce z dżihadystami, a także zerwanie stosunków dyplomatycznych i wszelkiej współpracy z Francją, byłą metropolią kolonialną (wojskowi z Burkina Faso właśnie wyprosili z kraju kolejnych trzech francuskich dyplomatów, których oskarżyli o knucie spisków – spotkali się z działaczami miejscowej opozycji).

Próżnię po Francji natychmiast zajęła Rosja (pod koniec zeszłego roku otworzyła w Burkina Faso ambasadę, zamkniętą po upadku ZSRR), która wychwalając zamachowców jako bojowników w walce o wolność i przeciwko kolonializmowi (wdając się w nową, globalną konfrontację z Zachodem, Rosja ogłosiła się obrończynią suwerenności, zagrożonej według niej przez zachodnie imperium, dążącego rzekomo do podporządkowania sobie całego świata i urządzenia go na własną modłę), przysłała do Mali i Burkina Faso broń i najemników od Wagnera.

Ostatni przyczółek

Do zeszłego lata Niger był najważniejszym sprzymierzeńcem Zachodu na Sahelu i przyczółkiem w wojnie z tamtejszymi dżihadystami i szefami gangów szmuglujących ludzi do Europy. Wojskowi z Nigru pełnili straż na przemytniczych szlakach, a wyproszeni z Mali i Burkina Faso Francuzi z wojennych baz w Nigrze tropili i polowali na dżihadystów na całym Sahelu. W Nigrze swoje dwie wojenne bazy zbudowali też Amerykanie, którzy wzięli na siebie ciężar szkolenia i zbrojenia tamtejszego wojska. W bazie w Agadezie urządzili największe w regionie lądowisko i centrum dowodzenia samolotów bezzałogowych, głównego oręża w wojnie z dżihadystami.

Wojskowe władze Nigru, podobnie jak sąsiedzi z Mali i Burkina Faso, szybko wyrzuciły z kraju Francuzów (ostatni żołnierze wyjechali z końcem grudnia) i zerwali z nimi stosunki. Amerykanów jednak nie wypraszali, a i Amerykanie, chcąc zachować bazy wojenne i wpływy, długo się pilnowali, by ważyć słowa i nie nazywać nowych władców zamachowcami, uzurpatorami.

Wszystko zmieniło się w marcu, gdy do Nigru z wizytą przybyła amerykańska delegacja z Mary „Molly” Phee, szefową ds. afrykańskich w Departamencie Stanu, na czele. Phee towarzyszyli koleżanka z Departamentu Obrony Celeste Wallander, odpowiadająca w Pentagonie za sprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz gen. Michael Langley, dowódca wojsk amerykańskich w Afryce.

Odwiedziny w Niamej okazały się katastrofą i zamiast zapewnić Amerykanom dalszą obecność wojskową i wpływy, zagroziły, że podobnie jak Francuzi zostaną z Nigru wyproszeni. Amerykanie przyjechali do Niamej na początku ramadanu, muzułmańskiego miesiąca postu, jednego z najważniejszego świąt w islamie. „Nikt z nami nie uzgadniał terminu wizyty, nie uprzedzał, kto przyjedzie do nas w gości, ani o czym będzie chciał z nami rozmawiać” – oświadczył po wyjeździe Amerykanów rzecznik junty płk Amadou Abdramane. Zarzucił przyjezdnym, że nie przestrzegając protokołu, sami byli sobie winni, że przywódca junty gen. Abdourahamane Tchiani, który jak wielu innych współzamachowców uczył się na kursach wojskowych w USA, odmówił im audiencji. „Jedynie przez grzeczność zgodził się z nimi spotkać nasz premier” – dodał rzecznik junty w telewizyjnym wystąpieniu.

Rzecznik wytknął też Amerykanom protekcjonalny ton i ciągłe pouczanie gospodarzy, jak mają rządzić, z kim mogą się przyjaźnić, a z kim utrzymywać znajomości im nie wolno. Irytację i niepokój Amerykanów wywołała podróż premiera Nigru z przełomu grudnia i stycznia do Moskwy i Teheranu, gdzie rozmawiał on nie tylko o współpracy wojskowej, ale także przy wydobyciu uranu, którego złoża w Nigrze szacowane są jako siódme najbogatsze na świecie. „Ubolewamy, że Amerykanie odmawiają nam prawa do suwerenności” – powiedział rzecznik junty.