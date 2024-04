Wielka Brytania zamierza odsyłać nielegalnych imigrantów do Rwandy

Izba Lordów przyjęła na początku tygodnia ustawę, która, jeśli zostanie podpisana przez monarchę, umożliwi rządowi Jego Królewskiej Mości pozbywanie się z Wielkiej Brytanii nieproszonych gości, którzy od lat tysiącami przeprawiają się kutrami i łodziami pontonowymi przez kanał La Manche, by zacząć na Wyspach nowe, lepsze życie.

Umowę w sprawie odsyłania nielegalnych imigrantów brytyjskie władze podpisały z Rwandą już przed dwoma laty. Protesty działaczy praw człowieka, przedstawicieli ONZ, rozprawy sądowe, a także wątpliwości co do dyktatorskich rządów rwandyjskiego prezydenta sprawiły, że do dziś Brytyjczycy nie odesłali do Afryki nikogo. Teraz, po załatwieniu ostatnich formalności, ma się to zmienić. Premier Rishi Sunak chce, by pierwsi nielegalni imigranci zostali wywiezieni do Rwandy już w lipcu (rząd zapewnia, że wyczarterował nawet samoloty), w każdym razie przed jesienią, gdy na czele torysów będzie bronił w wyborach sprawowanej władzy, a opozycyjna Partia Pracy spróbuje mu ją odebrać. Widok odprawianych do Afryki imigrantów ma przekonać wyborców, że rząd torysów spełnia wyborcze obietnice i skutecznie broni bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z podpisaną przed dwoma laty umową w zamian za pół miliona funtów (plus kilkaset w formie pomocy rozwojowej i gospodarczej) Rwanda będzie przyjmować u siebie część nielegalnych imigrantów z Wielkiej Brytanii, by w Afryce, ponad sześć tysięcy kilometrów od wymodlonego celu podróży, czekali, aż urzędnicy w Londynie, ale przede wszystkim już rwandyjscy, w Kigali, rozpatrzą ich wnioski azylowe. W obozach tymczasowych w Rwandzie będą mogli przebywać pięć lat. Wybrańcy otrzymają azyl, ale już nie w Wielkiej Brytanii, ale Rwandzie. Pozostali, których wnioski azylowe zostaną odrzucone, po pięciu latach będą musieli sobie radzić sami. Mogą zostać w Rwandzie i ubiegać się prawo do stałego pobytu albo wyjechać, by starać się o azyl gdzie indziej.