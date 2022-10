Logika i apokaliptyka. Felieton Tomasza Stawiszyńskiego

Jeśli ktoś twierdzi, że nie blefuje, to z pewnością blefuje – uspokaja wybitny ekspert w sprawach rosyjskich i przekonuje, że racjonalna analiza wskazuje ­jednoznacznie: Putin nie użyje broni jądrowej. Ani w Ukrainie, ani tym bardziej przeciw któremuś z krajów NATO. Nie będzie mu się to opłacało, nie wyliczy takiego ruchu z pomocą żadnej skomplikowanej myślowej operacji. Wtóruje mu inny ekspert o równie, co by nie mówić, pokrzepiającej opinii: Rosja imploduje, Putin jest w fazie schyłkowej, przeszarżował, nadrabia więc groźną miną i straszy, ale nie ma w tych strachach nawet kropli realnej substancji. Te diagnozy wkomponowują się płynnie w rzekę mniej lub bardziej radosnych komentarzy analityków amatorów, które codziennie pojawiają się w mediach społecznościowych i od samego początku wojny malują obraz nieuchronnej rosyjskiej klęski oraz nieuchronnego triumfu Ukrainy.

Cóż,...