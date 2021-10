Litania do wszystkich możnych

Dziewięć wezwań „w imieniu Boga” skierował papież do wszystkich, od których zależy los świata w czasie pandemii. W blisko 40-minutowym, emocjonalnym przemówieniu do uczestników IV Światowego Spotkania Ruchów Ludowych Franciszek wezwał koncerny farmaceutyczne do uwolnienia patentów medycznych, aby każdy miał dostęp do leków i szczepionek; międzynarodowe instytucje finansowe – by darowały długi krajów najbiedniejszych; wielkie firmy wydobywcze – by przestały degradować środowisko naturalne; przemysł spożywczy – by porzucił monopolistyczne praktyki, które prowadzą do biedy i głodu; producentów i handlarzy bronią – by całkowicie zaprzestali działalności; „gigantów technologicznych” – by nie żerowali na ludzkich słabościach, uzależniając, manipulując i szerząc fałszywe informacje; firmy telekomunikacyjne – by uwolniły dostęp do zdalnej edukacji dzieci; media – by zerwały z logiką postprawdy, dezinformacji, zniesławiania i pogoni za skandalem; rządzących państwami – by odstąpili od polityki agresji, blokad, sankcji gospodarczych, a konflikty rozwiązywali z pomocą międzynarodowych instytucji.

Papież zaapelował też o wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia oraz skrócenie czasu pracy, co pozwoli znaleźć zatrudnienie większej liczbie pracowników.

„Ruchy ludowe” to oddolne, często niesformalizowane, inicjatywy ludzi walczących o poprawę losu pozbawionych pracy, ziemi, domu i innych podstawowych praw socjalnych. Ich kolebką są kraje Ameryki Łacińskiej. Zainicjowane w 2014 r. przez papieża spotkania gromadzą przedstawicieli ponad 200 takich ruchów całego świata. ©℗

