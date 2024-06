Lego dla dorosłych. Jak milenialsi zmienili bankrutującą firmę w największego producenta zabawek na świecie

To jednak właśnie dorośli w niewiele ponad dekadę zmienili bankrutującą firmę w globalnego molocha. To dorośli kupowali większość licencjonowanych zestawów inspirowanych hitami takimi jak „Gwiezdne wojny” i „Harry Potter”. To oni stanowili 70 proc. kupujących programowalne, zrobotyzowane zestawy Lego Mindstorms. I to oni stworzyli wielką, globalną społeczność, która prześciga się w tworzeniu zupełnie oryginalnych modeli znanych jako „MOC” – „My Own Creation”. Zamiast oschłego, wyniosłego odrzucenia, dziś Lego szeroko otwiera się na twórców takich modeli. Niektóre z nich stają się także oficjalnymi zestawami (tak stało się np. w przypadku kosmicznej rakiety Saturn V czy modelu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). Inne są – za pośrednictwem internetowych platform – sprzedawane pasjonatom.

McKee zdawał sobie sprawę, że atrakcyjność i potencjał klocków wykraczają daleko poza zabawę. „Mam nadzieję, że pomogłem ludziom dostrzec, że Lego to kreatywne medium, takie jak ołówki czy akwarele, których można używać do projektowania i tworzyć sztukę”.

To samo zjawisko dotknęło niemal całą branżę

Aż 19 proc. zabawek sprzedawanych dziś w USA kupowanych jest przez dorosłych dla nich samych. Tak zwani „Kidults” każdego roku na klocki, figurki i inne zabawki wydają około 9 miliardów dolarów. I są prawdziwymi zbawcami branży – gdy najmłodsi coraz częściej skupiają się na elektronicznej rozrywce, dorośli odpowiadają za 60 proc. rocznego wzrostu przychodów producentów zabawek.

Motywów jest kilka. Na pewno istotną rolę odgrywa kolekcjonerstwo. Globalny rynek figurek przedstawiających bohaterów filmów czy komiksów jest dziś wart niemal 9 miliardów dolarów rocznie. Same figurki, które kiedyś służyły do zabawy na podłodze, dziś coraz częściej stają się złożonymi i drogimi rzeźbami, które mają efektownie wyglądać. Czasem zresztą nie są w ogóle wyciągane z opakowania.

Najdroższe i najrzadsze zestawy osiągają na aukcjach zawrotne ceny. Wyprodukowana w 1979 r. w zaledwie 30 egzemplarzach figurka przedstawiająca łowcę nagród Bobę Fetta z „Gwiezdnych wojen” została 2 lata temu sprzedana za 204 tys. dolarów.

Drugim z fundamentów tego boomu jest głęboka nostalgia. Nie jest zbiegiem okoliczności, że wiele przeznaczonych dla dorosłych serii zabawek nawiązuje do filmów, kreskówek czy seriali z lat 80. Dzisiejsi czterdziestolatkowie byli pierwszym pokoleniem, które wyrastało w świecie przepełnionym licencjonowanymi gadżetami z ich ulubionych filmów. Milenialsi nie wstydzą się też ekscytować „dziecinną” popkulturą. To oni zmienili „Gwiezdne wojny” czy komiksy Marvela w molochy.

„Definicja dorosłości zdecydowanie ewoluowała” – mówił stacji CNBC Jeremy Padawer, dyrektor ds. marki w firmie zabawkowej Jazwares. „Kiedyś bycie dorosłym oznaczało bycie bardzo poważnym członkiem społeczeństwa. Trzeba było to demonstrować intelektualnie, emocjonalnie i na każdy inny sposób. Teraz czujemy się znacznie swobodniej w wyrażaniu naszych pasji w ramach naszej dorosłości”.

Sklepy Lego przypominają sklepy Apple

Nie są aż tak antyseptyczne, ale ich skandynawski wystrój wygląda zdecydowanie „doroślej” niż w przypadku tradycyjnych sklepów zabawkarskich. „Doroślejsze” i bliźniaczo podobne do Apple’owskich bywają też… ceny. Najdroższe zestawy w ofercie polskiego oddziału Lego – „Sokół Millenium” i „AT-AT” z „Gwiezdnych wojen” kosztują 4 tys. złotych. Tylko o sto złotych mniej od zeszłorocznego modelu iPhone’a. Rzecz jasna, ich docelowymi odbiorcami nie są żyjący z kieszonkowego nastolatkowie, lecz ich wychowani na filmach George’a Lucasa rodzice.

Szczególnie wyraźnie widać to było podczas pandemii. W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż klocków wzrosła o 43 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozostający w zamknięciu dorośli – i ich dzieci – odreagowywali stres i izolację za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych klocków. W całym roku 2021 zyski netto Lego wzrosły o 140 proc.