Gry RPG: hobby, kojarzące się dawniej z nastoletnimi piwniczniakami, dziś przyciąga tłumy na festiwalach. „Najważniejsza jest wspólna przygoda”

Jako najbliższą „poważnego” grania mógłbym określić pewną kampanię w „Wampira: Mroczne Wieki”. Dałem się wówczas wkręcić w tę niewdzięczną rolę, jaką jest bycie mistrzem gry. Na fali nastoletniej fascynacji „Imieniem róży” i średniowiecznymi herezjami, umieściłem akcję w 1244 r. podczas oblężenia Montségur. Po raz pierwszy w życiu doświadczyłem, czym jest research. Należało przecież poznać nie tylko fakty historyczne dotyczące wydarzeń i osób, ale i jakie panowały zwyczaje, jakie noszono stroje, czym się żywiono i w ogóle jak rozumiano świat. Kampanii nie udało się ukończyć, co nie jest niczym niezwykłym w przypadku długich erpegowych fabuł. Z opowieści o wampirach z Langwedocji wyniosłem za to przekonanie o tym, jak istotna jest kwerenda, i że jej przeprowadzanie jest jednym z najprzyjemniejszych elementów pracy twórczej.

W literaturze, w grze i w życiu

Będąc raczej okazjonalnym graczem (a czasami, niestety, i mistrzem gry), mam za sobą doświadczenia z niewielką liczbą systemów. Dlatego nie napiszę o „Neuroshimie” ani o „Dzikich Polach”, ani o „Wolsungu”, „Monastyrze” czy „Wiedźminie” (tym starym i tym nowym), bo prawie ich nie znam. Świat RPG kryje przede mną więcej tajemnic, niż do tej pory dał mi odkryć. To dobrze. Przyjemnie mieć wiele przed sobą. W rezultacie jednak nie mogę pokusić się o ocenę tego, w jaki sposób erpegi wpływają na literacki proces twórczy, o co zapytała redakcja „TP”.

Jasne: w podręcznikach przeznaczonych dla mistrzów gry znajdziemy wiele wskazówek, jak tworzyć ciekawy świat i interesującą fabułę, w którym miejscu opowieści powinien pojawić się konflikt, jak często powinny wydarzać się zwroty akcji, jak napisać przekonującego antagonistę, jacy powinni być bohaterowie niezależni (czyli nieodgrywani przez graczy) itd. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że najstaranniej skomponowaną opowieść gracze są w stanie roznieść na strzępy po kwadransie. Pajęcze nitki intryg rwą się jedna po drugiej, krótkie i długie łuki fabularne pękają i grzebią całą historię. Z tych gruzów może wyłonić się coś o wiele ciekawszego, ale wcale nie musi. Grę od literatury odróżnia autoteliczność tej pierwszej: gra jest celem samym w sobie. Opowieść, z jej zwrotami akcji i misternymi koronkami narracyjnymi, pełni rolę służebną. Dlatego wolę być graczem. Uwielbiam być psujem fabuł. Także tych, które sam wymyśliłem.

Gry RPG przyniosły mi rzecz o wiele ciekawszą i istotniejszą od zasad tworzenia świata i zamieszkujących go postaci. Rzeczą tą było pytanie, co odróżnia mnie od odgrywanej postaci. Dlaczego mój bohater może dokonać czegoś, co wydaje się leżeć zupełnie poza moim zasięgiem? Dlaczego w płonącym mieście zachowuje się nieustraszenie, dlaczego nie poddaje się ograniczeniom własnego ciała w kąsającym mrozie, dlaczego zachowuje nadzieję wbrew nadziei? Pomijam kwestie oczywiste, jak to, że moja postać może być ode mnie silniejsza, zwinniejsza albo może posiadać talent, którego mi poskąpiono. Nie potrafię fechtować i pewnie miałbym problem z bujaniem się na żyrandolu, zwłaszcza w pelerynie. Wiele ograniczeń nie jest jednak aż tak oczywistych. Bo co stoi między mną a moim bohaterem, gdy ten dokonuje jakiegoś poświęcenia dla bliskiej osoby albo nazywa po imieniu zło i niesprawiedliwość, aby wystąpić przeciwko nim? To, że konsekwencje wyobrażonych działań są wyobrażone, w trakcie gry nie ma znaczenia, bo erpegi są immersyjną aktywnością. Przez chwilę jesteśmy postaciami, które odgrywamy. W dziecięcych grach wyobraźni role mamy i taty również są realne, dopóki trwa zabawa. Prawdziwe czy nieprawdziwe, na czas gry odwieszamy te pojęcia. Nie dotyczą nas.

Ilu rzeczy w swoim życiu każdy z nas nie odważył się uczynić albo powiedzieć? Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że lęk przed niepowodzeniem bywa nadmierny, a możliwe konsekwencje porażki są mniej przerażające, niż mogłoby się wydawać w chwili, gdy podejmuje się decyzję. Między mną a wyobrażonym w grze awatarem stoi więc przede wszystkim strach. Gra nazywa strach po imieniu, nawet jeśli sobie tego z początku nie uświadamiamy. Lęk przed byciem porzuconym albo przed byciem uznanym za dziwaka. Lęk przed nauczycielką czy nauczycielem, gdy po latach widać, że była to po prostu mała i niedobra osoba, niezdolna naprawdę nas skrzywdzić, choć nadal śni się po nocach. Lęk przed podróżą do dalekiego kraju, przed zanocowaniem w lesie, przed wymarzoną wyprawą w góry. Lęk przed ośmieszeniem się, jeśli zaśpiewam albo zatańczę, choć pierwszego nie potrafię wcale, a drugiego jeszcze mniej. Można wyliczać i wyliczać. Można też wylosować sobie jakiś lęk przez rzut kością o nieskończonej liczbie ścian. 1k ∞. Podręczniki dla mistrzów gry nie mają jednak na to odpowiedniej tabelki. W każdym razie nie te, które znam.

Dorabianie ideologii do hobby to zgubna rzecz. Mam jednak wrażenie, że najistotniejszą rzeczą wyniesioną z erpegów jest właśnie zdolność do przyglądania się temu, co oddziela mnie od odgrywanej postaci. Jeśli tym czymś jest strach, można przyjrzeć mu się dokładnie i ze wszystkich stron. Wtedy okazuje się nie być taki straszny.

Odwracają się role. Uczymy się zawstydzać bohatera, którego odgrywamy.

RADEK RAK (ur. 1987) jest lekarzem weterynarii i pisarzem. Za „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” otrzymał w 2020 r. Nagrodę Literacką Nike i Nagrodę im. Janusza A. Zajdla. W 2023 r. to ostatnie wyróżnienie otrzymał także za powieść „Agla. Alef”, po której ukazała się „Agla. Aurora”. W RPG gra od blisko 30 lat.