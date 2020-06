Naprawdę nie wiem, jak zacząć to pisanie, więc zrobię to najkrócej i rzeczowo. Mam motocykl. To wyznanie w żadnym wypadku nie oznacza, że będzie tu mowa o motoryzacji. Oczywiście – szkoda. Będzie o łąkach, ale może teraz, na chwilę, jednak nie? Pozwólcie mi, choć trochę, w tym cennym waszym doczytaniu, o tej pięknej hondzie coś napisać.

Bo jest ona cudem i dziedzictwem myśli człowieka. Jest wiarą w termodynamikę i przemiany atomów, w to, że ktoś zwyczajny – jak ja – z całym swoim krwistym ciałem kiedyś będzie tym wszystkim niesiony, niewidzialną energią z mikrowybuchów w cylindrach, eksplodujących szarpnięciami tłoków, które to żywe moje ciało rwać będą i przenosić w inne współrzędne geograficzne. Byle tylko była iskra i czyste paliwo. Więc jest iskra i jest paliwo.

Moja honda jest w typie „naked”, co znaczy, że nie ma w niej plastikowych pokryw, owiewek i niczego...