Królestwo Lesotho żąda od RPA zwrotu dawnych ziem

Tym razem sprawa trafiła pod obrady parlamentu, a nawet zajął się nią królewski rząd, którym po zwycięskich wyborach jesienią zeszłego roku kieruje „król diamentów”, bogacz Sam Ntsokoane Matekane. Jeszcze pod koniec roku z wnioskiem, by górskie królestwo Lesotho upomniało się o dawną własność, wystąpił poseł Tsepo Lipholo z opozycyjnego Ruchu na Rzecz Korzyści Ludu Sotho, jedyny przedstawiciel tego ugrupowania w 120-osobowym parlamencie. „Historia dobrze wie, co zostało nam odebrane i jak wielu z nas zginęło, broniąc tego, co straciliśmy – powiedział poseł. – Najwyższa pora, by to, co do nas należało, zostało nam zwrócone”.

Poseł Lipholo wezwał „króla diamentów”, premiera Matekanego, oraz jego rząd, by zażądali od Południowej Afryki zwrotu całej prowincji Wolne Państwo Orania, leżącej tuż za miedzą królestwa Lesotho i czterokrotnie od niego większej, a dodatkowo kilku powiatów...