Kraj w skrócie

ŻELAZNA WOLA

13 lat i 6 dni po pamiętnej katastrofie Jarosław Kaczyński oświadczył, że „ukaranie odpowiedzialnych za zbrodnię smoleńską, ale także za oszustwo smoleńskie, to jeden z warunków naszego ostatecznego zwycięstwa”, po czym zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o zamordowaniu prezydenta. Antoni Macierewicz doczekał się od prezesa PiS podziękowań „za żelazną wolę, upór, za to, że się nie cofał”.

DO DNA

„Szambiarz Andrzej Stankiewicz zanurkował dziś na dno szamba” – napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze, chyba nieświadomie opisując stan własnego obozu politycznego, który od lat opisuje dziennikarz Onetu.

PISZ PAN

„Gazeta Wyborcza” informuje, że po wybuchu afery mailowej zakończonej dymisją ministra Dworczyka premier Morawiecki kontynuował służbową korespondencję z prywatnej skrzynki. Szef rządu zmienił jedynie adres, z którego korzystał.

NIE PISZ PAN

Jacek Kurski zadebiutował w „Rzeczpospolitej” jako publicysta ekonomiczny. Fala krytyki, jaka spotkała dziennik po tym artykule (a także „pewien wysiłek moralny” naczelnego włożony w jego zamieszczenie), wróży jednak, że był to występ jednorazowy.