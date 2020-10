Koncert, którego nie dało się wymarzyć

Przed wejściem na gości festiwalu czekała ubrana w dżinsowe ogrodniczki i białą bluzkę Tania, która wyjaśniała zagubionym uczestnikom, co to za miejsce i co można zobaczyć na imprezie. W pobliżu był kasjer, a przed bramą porządku pilnował policjant. Tania stała tuż obok XIV-wiecznej twierdzy w Kamieńcu Podolskim znajdującej się na liście UNESCO i uznawanej za jeden z siedmiu cudów Ukrainy.

Wewnątrz: atrakcje i kampanie informacyjne zorganizowane przez organizacje pozarządowe – o korupcji, ekologii, bezpiecznym seksie czy fake newsach. A także kawa, napoje i posiłki, które można było spożyć przy stolikach pod gołym niebem. Pod sceną żwawo wyginały się postaci, w tym wujek Jura, legendarny uczestnik festiwalu. Na estradzie występowały gwiazdy ukraińskiej muzyki, raperka alyona alyona czy Żadan i Sobaky.

A przed sceną stałem ja. Tak samo jak cały otaczający mnie świat,...