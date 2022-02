Klucze do domu

Wyjeżdżając w styczniu zeszłego roku z Kabulu, zapomniałem zostawić koledze klucze do jego mieszkania, w którym się zatrzymałem. Zorientowałem się już w drodze do Warszawy. Powiedział, że nie ma problemu. Oddam mu następnym razem. W końcu przyjeżdżałem do Afganistanu co jakiś czas. W tamtym czasie mieszkańcy pięciomilionowego Kabulu żyli przede wszystkim tzw. lepkimi bombami, czyli ładunkami przyczepianymi na magnes przeważnie pod samochodami. Do wybuchów dochodziło czasami kilka razy dziennie i choć nie były tak zabójcze, jak zamachy z użyciem samochodów wypełnionych materiałami wybuchowymi czy kamizelek samobójczych, to skutecznie siały strach. Przestronne mieszkanie znajdujące się w centrum miasta, z dwoma pokojami, dwiema łazienkami i kuchnią, służyło koledze za biuro. Mi – za miejsce do spania i pracy. W okolicznym sklepie, gdzie chodziłem po podstawowe zakupy, czasami ucinałem...