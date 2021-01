Kiedy odpuścić

Prowadzi to do napięć, które mogą skończyć się walką – chyba że któraś ze stron odpowiednio wcześnie da za wygraną. Najlepiej, jeśli zrobi to ten osobnik, który niemal z pewnością przegrałby starcie. Tylko jak ocenić swoje szanse na tyle szybko, by sytuacja nie zdążyła się wymknąć spod kontroli? Podjęcie decyzji o zaniechaniu konfrontacji ułatwiać mogą sygnały ostrzegawcze, które wyewoluowały u wielu gatunków zwierząt.

Jednym z nich są żyjące w południowo-wschodniej Azji nietoperze ­Hipposideros armiger. Jak wykazali w „Animal Cognition” Congnan Sun i współpracownicy, te latające ssaki używają okrzyków terytorialnych, które przenoszą bogate znaczenie. W cechach emitowanych przez nie dźwięków ostrzegawczych zakodowane są bowiem informacje dotyczące rozmiaru ciała nadawcy i jego rangi społecznej. Pojawiają się w nich także indywidualne sygnatury. Dzięki temu nietoperze mogą rozpoznać po głosie autora komunikatu – oraz ocenić, kiedy nie warto szukać guza. ©℗