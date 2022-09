Jarmuż? Fuj

Kobiety były między 32. a 36. tygodniem ciąży. Połowa dostała do p­ołknięcia kapsułkę ze sproszkowaną marchewką, druga połowa – taką samą kapsułkę z jarmużem. Nie mogły poczuć smaku ani zapachu warzyw, ale to nie one były osobami badanymi. Zespół Beyzy Üstün interesowało to, jak na żywność zareaguje rozwijające się dziecko.

Dla niego środowiskiem życia są wody płodowe i substancje, które do nich trafiają. Tam młody organizm doświadcza pierwszych wrażeń zmysłowych i przygotowuje się do życia po porodzie. Po 20 minutach od podania kapsułki badacze wykonywali przez 25 minut USG.

Okazało się, że płody, którym podano marchewkę, podczas USG znacznie częściej się uśmiechały. Z kolei te, które trafiły do grupy z jarmużem, najczęściej się krzywiły. To pierwszy dowód na to, że płód człowieka reaguje mimiką na wrażenia smakowe i zapachowe wywoływane przez substancje spożywane przez matkę. Teraz badacze chcą sprawdzić, czy dieta kobiety podczas ciąży wpływa na preferencje smakowe płodu.©℗