Jak daleko jest dzień, w którym przestaniemy być równi w śmierci

„Od czasów królów Wei i Hsüan z Ch’i oraz króla Chao z Yen wysyłano ludzi, aby wyruszali w morze i poszukiwali wysp P’eng-lai, Fang-chang i Ying-chou. (...) Ci, którym udało się do nich dotrzeć, mieli odnaleźć na nich duchy posiadające eliksir nieśmiertelności. Wszystkie rośliny, ptaki i zwierzęta na wyspach były białe, a pałace i bramy były zrobione ze złota i srebra”

SIMA QIAN „ZAPISKI HISTORYKA”

Trzy magiczne wyspy stały się prawdziwą obsesją dla pierwszego cesarza Chin. Qin Shi Huang nie po to zjednoczył Państwo Środka, by komukolwiek oddawać władzę z powodu tak trywialnego jak zgon. Ślady jego „programu badawczego” znajdowane są do dziś. W 2017 r. chińscy naukowcy odkryli liczące ponad 2 tys. lat raporty regionalnych gubernatorów. Włodarze miasteczka Duxiang przepraszali za to, że wciąż nie odnaleźli eliksiru wiecznego życia. Gubernator Langya stwierdzał,...