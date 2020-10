We wrześniu, po trzech latach starań, Afgankom udało się przekonać rząd prezydenta Aszrafa Ghaniego, by w dowodach tożsamości poza imieniem ojca wpisywane było także imię matki. W wielu innych krajach muzułmańskich – Syrii, Iraku czy Libii – podobne przepisy obowiązują od dawna, ale konserwatywna, patriarchalna tradycja sprawia, że w życiu codziennym, mówiąc publicznie o kobietach, nadal nie używa się ich imion, lecz formy związanej z imieniem ojca. W społeczeństwie afgańskim przywiązanym do tradycji jak mało które na świecie kwestia wpisania imion matek do dowodów tożsamości wzbudzała największe kontrowersje i opór.

Gdzie jest moje imię?

W Afganistanie kobiece imię uważane jest, głównie przez mężczyzn, za sferę najbardziej prywatną i intymną. Kiedy dziewczyna wychodzi za mąż, a raczej jest za mąż wydawana, jej imię w ogóle nie pojawia się na rozsyłanych po rodzinie i...