Idzie rewizor

To jeden z trzech najważniejszych (obok rady i sekretariatu ekonomicznego) organów inspekcji stworzonych przez Franciszka. Ale pomysł, by świecka osoba kontrolowała kardynałów, nie wszystkim się podobał. Pierwszy audytor, Libero Milone, przetrwał dwa lata. W 2017 r. kard. Angelo Becciu oskarżył go o szpiegowanie hierarchów i ich rodzin. Zdawało się, że dymisja rewizora (i zawieszenie szefa sekretariatu ekonomicznego, kard. George’a Pella) to koniec reform. Stało się inaczej. Sprawcy wielomilionowych przekrętów, którzy skorzystali na osłabieniu kontroli, stanęli przed sądem. Kard. Becciu został zdymisjonowany (pod zarzutem korupcji i nepotyzmu). A nowe przepisy anty­korupcyjne pozwolą nowemu audytorowi robić to, za co jego poprzednik stracił posadę: kontrolować wszystkich podejrzanych – także kardynałów i ich rodziny. ©℗