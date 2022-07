I kto tu jest reptilianinem? Felieton Tomasza Stawiszyńskiego

Niedawna wypowiedź Edyty Górniak, która autorytatywnie orzekła, że ludzka powłoka nikogo jeszcze z automatu nie czyni człowiekiem, pod nią bowiem kryć się mogą molekuły subtelnych ciał niemających z człowieczeństwem zgoła nic wspólnego, wywołała w mediach społecznościowych intensywne poruszenie. Nie jest to jednak w żadnym razie jakaś szczególna rewelacja. O tym, że są wśród nas jaszczuroidalne istoty, które cechuje zmiennokształtność – czyli zdolność do przybierania dowolnej postaci, w tym do złudzenia przypominającej homo sapiens – od lat naucza przecież David Icke. Ten były dziennikarz sportowy z Wielkiej Brytanii doznał kiedyś specyficznej iluminacji, dzięki której ujrzał rzeczy takimi, jakie są, nie zaś takimi, jakimi starają się je uczynić rozmaite siły po kryjomu władające ziemskim globem. W tym także – oczywiście – rzeczeni reptilianie, drapieżne kreatury przybyłe...