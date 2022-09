Historia i przyszłość. Wspólnota nie jest zła

Gdyby szympansy zaczęły mówić, bardziej naturalnym tematem do rozmowy byłoby dla nich to, który przywalił któremu jakim kokosem, a mniej – skład chemiczny mleczka kokosowego. Gdyby minister edukacji i nauki wprowadził chemię i teraźniejszość, a nie historię i teraźniejszość, nie zdołałby wzbudzić narodowej dyskusji, chociażby ChiT okazała się okropnym gniotem. Chemia może być fundamentalnym szkolnym przedmiotem, bo kształtuje logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, wyobraźnię przestrzenną, łączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, przydaje się dla rozumienia współczesnego świata i na dodatek więcej osób wybiera ją jako przedmiot rozszerzony na maturze niż historię. A jednak co historia, to historia.

Wspólnota nie jest zła

Przeszłość, a precyzyjnie mówiąc sposób jej przeżywania, stanowi część tożsamości człowieka – tak indywidualnej, jak społecznej. Kiedy ktoś...