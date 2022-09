Teraźniejszość i grawitacja. Felieton Stanisława Mancewicza

Treść podręcznika szkolnego do przedmiotu o nazwie historia i teraźniejszość, autorstwa polityka PiS W. Roszkowskiego, jest dziś powodem szalonej, ideologicznej awantury. Zapewne nieco młodych ludzi będzie musiało w nadchodzącym roku szkolnym wkuć z niego na pamięć całe wersy, ale najpewniej większości kompletnie zwisa wszystko to, co p. Roszkowski myśli, i co napisał, i jest to tzw. większa większość. Nie ma autora, któremu byłoby to obojętne.

Rzec trzeba, że jak świat światem, tzn. jak Polska jest Polską, nasza dziarska młodzież nigdy nie przejmowała się nadmiernie treścią czy wymową podręczników, a już na pewno nie pałała namiętnością do podawanych jej w szkole ideologii. Dodać wypada, że szczęśliwie zawsze wszystkie wątki, smaki i klimaty ideologiczne sprzedawane w polskich podręcznikach były uderzająco mdłe, niesmaczne, niestrawne, napisane najczęściej cepem, czasem...