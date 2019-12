Głód ma twarz Jaganki

We wsi Ukika, na południowym końcu kontynentu amerykańskiego, stoi mały drewniany dom. Tylko on jest tu pomalowany na biało. Okna zasłonięte sztywnymi koronkowymi firankami, drzwi uchylone. Przed gankiem brudne szare subaru legacy. Sądząc po zwiotczałych oponach, auto dawno nie było używane, a do oddalonego o kilometr ­Puerto Williams – najniżej wysuniętego na południe miasta świata – Cristina chodzi pieszo. Gdy gość przekracza próg, słyszy chilijskie disco i czuje intensywny zapach placków ziemniaczanych.

Cristina Calderón ma 91 lat i jest ostatnią czystej krwi Jaganką. Jeszcze sto lat temu plemię liczyło ok. 500 Indian, dziś została ona. Wraz z tymi, w których żyłach płynie jeszcze choć trochę jagańskiej krwi, stworzyła wspólnotę, która dba o historię i obyczaje przodków. Cristina jest też ostatnią osobą na świecie, która płynnie mówi w języku jagańskim. Uprzedzenia wobec...