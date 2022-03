Gdzie wtedy byłeś. Felieton Pawła Bravo

Gdyby poprosić wolontariusza z dworca czy punktu recepcyjnego, żeby przyprowadził żywego dinozaura, załatwiłby sprawę w pół godziny. Taki dowcip słyszałem na temat plastra dobrej woli, jaki codziennie, bez względu na niepogodę, nakładamy na ranę wyrywaną przez wojnę w tkance spokojnej codzienności. Ciągle za mało tej pomocy, ciągle gryzie od środka lęk, że coś się zaraz wyczerpie: siła w ludziach, batony, pieluchy, buty, woda, wolne łóżka i czas. Nie dziwota, że próbuje się ten ogrom napięcia rozładować przez śmiech.

Osobliwe, że czuję potrzebę, by dopisać to wyjaśnienie, jakby śmianie się było w tych okolicznościach niestosowne. Kiedy jednak każdy co dzień znajduje powody do płaczu, taka podejrzliwość może jest zrozumiała. Widać ją w – na szczęście już rzadszych – uwagach, że ukraiński prezydent, cokolwiek by o jego dotychczasowych rządach mówić, wyrósł na męża stanu i...