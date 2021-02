Gdy leśniczemu krwawi serce

Choć w puszczy nie ma już kontrowersyjnych wycinek, to Lasy Państwowe wciąż nie uchyliły spornego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Polska ma dwa miesiące na reakcję.

Inny kłopot leśnicy mają w Bieszczadach – w niedochodowym, niewielkim Nadleśnictwie Stuposiany, które klinem wbija się w teren parku narodowego, grupa anonimowych aktywistek i aktywistów z kolektywu Wilczyce od początku roku pikietuje wydzielenie fragmentu starego, cennego przyrodniczo lasu, który zagrożony jest wycinką. Choć o Stuposianach jest najgłośniej, to aktywnych sporów obywatele kontra leśnicy jest dużo więcej – mapa lasyiobywatele.pl wylicza ich ponad sto dwadzieścia.

„Gdy chodzę po Magurskim Parku Narodowym, który kiedyś był Nadleśnictwem Nowy Żmigród, i widzę ten las rosnący bez żadnych prac pielęgnacyjnych, to serce mi krwawi” – to Jan Mazur, nadleśniczy ze Stuposian, prezentujący w reportażu „Gazety Wyborczej” swoją wizję ochrony przyrody. Jeśli ludzie o takich poglądach wciąż gospodarzyć będą w najcenniejszych polskich drzewostanach, to do ich obrony będziemy potrzebować i Brukseli, i jeszcze więcej Wilczyc. ©