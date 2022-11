Franciszek w Bahrajnie: między polityką a brzegiem ducha

Państwo, do którego poleciał Franciszek, by wziąć udział w wydarzeniu „Forum Dialogu: Wschód i Zachód dla ludzkiego współistnienia”, nie wygląda na dobre miejsce do organizowania spotkań międzyreligijnych. Nie chodzi tu oczywiście o jego położenie geograficzne – na wyspach w Zatoce Perskiej – lecz o nieprzestrzeganie w nim praw człowieka.

Pięć lat temu zawieszono moratorium na wykonywanie kary śmierci i od tego czasu stracono sześć osób. Dalszych dwadzieścia sześć czeka na zatwierdzenie przez króla wydanego przez sąd takiego wyroku. Co istotne – w więzieniach znajdują się nie tylko przestępcy kryminalni, ale także ludzie, których winą było polityczne sprzeciwianie się władzy, czy walka o wolność słowa. Krajem rządzi królewska dynastia wyznająca islam w wersji sunnickiej. Większość mieszkańców stanowią zaś szyici. Ci drudzy są w Bahrajnie jeśli nie prześladowani, to...