Jesień patriarchów

Dwaj ostatni umarli w klinice Mayo, w amerykańskiej Minnesocie, gdzie nadwątlone wiekiem zdrowie leczą arabscy władcy, sprzymierzeńcy i klienci Ameryki. We wrześniu, gdy do kliniki przyjęto szejka Chalifę, w szpitalu tym przebywał już od lipca emir Kuwejtu (a latem trafił tu także 84-letni król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abdelaziz, ale wydobrzał i wrócił na tron).

O ile Oman pod rządami Kabusa starał się prowadzić politykę unikania konfrontacji i sojuszów, które by go na nie narażały, Bahrajn i Kuwejt od lat należą do najwierniejszych i najpewniejszych sojuszników Waszyngtonu w świecie arabskim. W obu krajach znajdują się ważne amerykańskie bazy wojenne na Bliskim Wschodzie (w Bahrajnie stacjonuje amerykańska Piąta Flota), które posłużyły Amerykanom we wszystkich zbrojnych operacjach w tym regionie świata, a także do inwazji na Afganistan.

Król królów...